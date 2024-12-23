Все о температуре и осадках в Азербайджане в декабре

В декабре 2024 года температура воздуха в стране в некоторые дни была выше нормы, а в другие - ниже.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха, по сравнению с климатической нормой, была выше нормы 16 дней, в пределах нормы - 1 день и ниже нормы - 6 дней.

Об этом 1news.az сообщила представитель Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

По её словам, максимальная температура была зафиксирована 18 декабря, когда в Сабирабадском районе температура воздуха достигла 17°C, а в Баку и на Абшеронском полуострове - 15,9°C. Минимальная температура была зарегистрирована 15 декабря в Шахдагe, где температура опустилась до -22°C, в то время как в Баку и на Абшеронском полуострове температура составила -2,6°C.

«В течение прошедшего периода декабря в регионах страны наблюдались осадки в течение 13 дней. Больше всего осадков выпало в Баку и на Абшеронском полуострове, где количество осадков составило 219% месячной нормы, а в центральной части региона Арана - 132% месячной нормы», - отметила Г.Аббасова.

Представитель Национальной службы гидрометеорологии добавила, что в некоторые дни декабря на большей части территории страны наблюдались дождь, дождь с мокрым снегом и снегопады. В результате осадков максимальная высота снежного покрова в горных районах составила 10-20 см, а в Баку и на Абшеронском полуострове - 2 см.

«В некоторые дни декабря по причине ветреной погоды были выданы предупреждения желтого и оранжевого уровней в соответствии с цветовой шкалой для всей страны. В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах наблюдались ветреные условия в течение 9 дней, при этом максимальная скорость ветра достигала 34 м/с», - добавила она.