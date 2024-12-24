Погода на среду: В Баку не ожидается осадков

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 25 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет облачно, в основном без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 мм рт. ст. до 770 мм рт. ст. Относительная влажность будет 70-80%.

На территории Азербайджана в целом также будет без осадков. В некоторых местах возможен туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем - 10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем - 3-8° тепла.