Татьяну Лазареву приговорили к 6,5 годам колонии

2-й Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к 6,5 годам колонии по делу о пропаганде терроризма.

«Признать Лазареву Татьяну Юрьевну виновной и заочно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев», - цитирует ТАСС решение судьи.

По решению суда Т.Лазаревой также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на срок четыре года.

Отмечается, что в ходе прений сторон прокурор просил именно о таком наказании для обвиняемой - адвокат Лазаревой Леонид Соловьев сообщил о намерении обжаловать приговор.

Напомним, что Т.Лазарева была заочно арестована и находится в международном розыске. Она обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета). Санкция вменяемой ей статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей (около 17 тыс. манатов) или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Вину она не признала. Сторона защиты просила ее оправдать.

Также ТАСС сообщает, что Т.Лазарева 14 августа 2023 года, находясь за пределами Российской Федерации, во время интервью на канале одного из видеохостингов в интернете «публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов, совершив публичное оправдание терроризма».

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