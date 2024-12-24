 Татьяну Лазареву приговорили к 6,5 годам колонии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Татьяну Лазареву приговорили к 6,5 годам колонии

Феликс Вишневецкий16:32 - Сегодня
Татьяну Лазареву приговорили к 6,5 годам колонии

2-й Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к 6,5 годам колонии по делу о пропаганде терроризма.

«Признать Лазареву Татьяну Юрьевну виновной и заочно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев», - цитирует ТАСС решение судьи.

По решению суда Т.Лазаревой также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на срок четыре года.

Отмечается, что в ходе прений сторон прокурор просил именно о таком наказании для обвиняемой - адвокат Лазаревой Леонид Соловьев сообщил о намерении обжаловать приговор.

Напомним, что Т.Лазарева была заочно арестована и находится в международном розыске. Она обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета). Санкция вменяемой ей статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей (около 17 тыс. манатов) или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Вину она не признала. Сторона защиты просила ее оправдать.

Также ТАСС сообщает, что Т.Лазарева 14 августа 2023 года, находясь за пределами Российской Федерации, во время интервью на канале одного из видеохостингов в интернете «публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов, совершив публичное оправдание терроризма».

Читайте по теме:

В РФ заочно арестовали актрису Татьяну Лазареву

Поделиться:
641

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам ...

Мнение

Посольство США в Баку: Дипломатия или разжигание конфликта?

Xроника

Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Общество

Погода на среду: В Баку не ожидается осадков

Lifestyle

Оказавшемуся в инвалидной коляске Сердару Ортаджу грозит 3 года тюрьмы – ВИДЕО

Татьяну Лазареву приговорили к 6,5 годам колонии

Дензел Вашингтон стал священником – ФОТО

Звезда TikTok Хаби Лейм совершил умру – ФОТО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Кино на неделю: Диснеевский фильм об отце Симбы и не только - ФОТО - ВИДЕО

Айгюн Кязимова сделала поклонникам предновогодний подарок - ФОТО - ВИДЕО

Адриана Лима вышла замуж – ФОТО

Спустя 22 года Бриллиант Дадашева перепела один из своих хитов и сняла на него клип - ВИДЕО

Последние новости

Посольство США в Баку: Дипломатия или разжигание конфликта?

Сегодня, 18:00

Восемь учащихся образовательного центра в Товузе отравились тортом

Сегодня, 17:52

Президент Азербайджана наградил Лейлу и Арзу Алиевых - ФОТО

Сегодня, 17:48

Президент Азербайджана утвердил изменения в законы о военной службе

Сегодня, 17:44

Оказавшемуся в инвалидной коляске Сердару Ортаджу грозит 3 года тюрьмы – ВИДЕО

Сегодня, 17:32

Silk Way AFEZCO и FF Construction подписали соглашение о совместном строительстве Silk Way Cargo Village

Сегодня, 17:30

ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» выделено 20 млн манатов

Сегодня, 17:25

Награждены победители конкурса эссе «Гуманистическая философия преподавания» - ФОТО

Сегодня, 17:19

Свергнувшие режим в Сирии формирования объединяются под началом Минобороны

Сегодня, 17:12

Байден может ввести новые санкции против России

Сегодня, 17:05

В Эйфелевой башне произошел пожар: Эвакуированы более тысячи человек

Сегодня, 16:34

Татьяну Лазареву приговорили к 6,5 годам колонии

Сегодня, 16:32

Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву

Сегодня, 16:19

Командующий Сухопутными войсками Азербайджана встретился со своим турецким коллегой

Сегодня, 16:12

Сирийское правительство планирует обсудить культурные вопросы: ЛГБТ, алкоголь и дресс-код

Сегодня, 16:06

«Мы не продаемся»: В Гренландии отреагировали на слова Трампа о покупке острова

Сегодня, 15:50

Президент Азербайджана: Реализуемые нами проекты не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире

Сегодня, 15:40

МВД Сирии призвало членов бывшего режима немедленно сдать оружие

Сегодня, 15:35

Президент Ильхам Алиев: Со следующего года в Гяндже будут проводиться крупные ремонтно-восстановительные работы

Сегодня, 15:30

Politico: Макрон становится все более непопулярным

Сегодня, 15:25
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23