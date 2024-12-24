Восемь учащихся образовательного центра в Товузе отравились тортом - ОБНОВЛЕНО

Сегодня группа студентов Образовательного центра около 14:00 на перемене купили в ближайшем маркете торт, поделили его и съели. Через полчаса одной студентке стало плохо, сотрудники лицея вызвали скорую помощь.

Об этом говорится в информации, предоставленной АПА в Госагентстве по профобразованию по факту отравления 8 студентов Товузского государственного центра профобразования.

После ее госпитализации другие семеро студентов тоже почувствовали себя плохо.

«Студенты были помещены в Центральную больницу Товузского района, им были оказаны необходимые медицинские услуги. В настоящее время их состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет», - говорится в информации.

17:52

Инцидент произошёл в Товузском государственном профессиональном образовательном центре.

Восемь учащихся образовательного центра были госпитализированы с диагнозом отравление, сообщает 1news.az со ссылкой на АПА.

Согласно сообщению, причиной отравления стал торт.

В Государственном агентстве профессионального образования сообщают, что им поступила информация о данном инциденте – в настоящее время ведётся расследование.