В Агдаше задержаны 4 человека, занимавшихся оборотом наркотиков – ВИДЕО

Сотрудниками полиции Агдашского района проведены операции против лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.

В результате были задержаны жители района - Эльнур Ахмедзаде, Эльвин Исмаилов, Ильгар Алекберов и Эльман Керимов – в ходе обысков по их местам проживания и в автомобилях было обнаружено в общей сложности 2 килограмма марихуаны, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.