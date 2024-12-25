Погода на четверг: В Баку возможны кратковременные дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 26 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет туман. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью +4…+7°C, днем +8…+10°C. Атмосферное давление будет 769 мм ртутного столба. Относительная влажность - 75–85 %.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых восточных районах возможен моросящий дождь. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от -1°C до +4°C, днем +7…+11°C, в горах ночью -5…0°C, днем +3…+7°C.