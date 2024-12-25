Пилоты рухнувшего самолета AZAL увели лайнер от жилых домов и спасли людей

Пилоты рухнувшего в Казахстане пассажирского самолета увели лайнер от жилых домов и спасли людей.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что лайнер Embraer едва не упал на дома в селе Саина Шапагатова. Экипаж вовремя направил борт в сторону окрестностей авиагавани, чтобы избежать потерь среди гражданских.

Напомним, что самолет Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, совершил аварийную посадку в 3-х километрах от города Актау.

На борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа.