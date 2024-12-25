Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане - ФОТО

В связи с произошедшей катастрофой самолета AZAL в городе Актау казахстанцы приносят цветы к зданию посольства Азербайджана в Астане.

Среди пришедших к посольству с цветами - члены правящей партии «AMANAT» и молодежные активисты. Они почтили память погибших в авиакатастрофе, а также сдали кровь для помощи пострадавшим, передает Astana TV.

Цветы приносят и к зданию Генконсульства Азербайджана в Актау.

«С глубокой скорбью восприняли трагическую весть о гибели граждан братской нам страны - Азербайджана в результате авиакатастрофы. От имени партии «AMANAT» и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему азербайджанскому народу. Казахи и азербайджанцы — братские народы, которые всегда разделяли радости и скорби друг друга. Это горе — наше общее. Хочу пожелать близким пострадавших и погибших терпения и сил!» — сказал председатель городского филиала партии «AMANAT» в Астане Мухаммед Болысбек.

«Беда приходит неожиданно. Мы выражаем соболезнования людям, потерявшим родных и близких в этой трагедии. В трудный час партия «AMANAT» находится рядом с теми, кто переживает утрату, и оказывает посильную поддержку. Сегодня наши однопартийцы не только почтили память погибших, но и сдали кровь для пострадавших. Мы желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — отметил председатель Мангистауского областного филиала партии «AMANAT» Нурбек Карасаев.