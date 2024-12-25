Первые минуты после крушения самолета AZAL близ Актау: Видео с места трагедии

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана обнародовало кадры с места крушения самолета AZAL близ Актау.

Видео было снято с жетона пожарного, который первым прибыл на место трагедии, сообщает Zakon.kz.

На записи видно, что часть самолета полностью разрушена, а другая, большая, сгорела.

По данным МЧС, информация о происшествии поступила в 11:30. Авиалайнер упал примерно в трех километрах от аэропорта.

В связи с чрезвычайной ситуацией на место были оперативно направлены дополнительные силы и средства Департамента по ЧС, учитывая повышенный уровень происшествия.