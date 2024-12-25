Крушение самолета близ Актау: Пассажир рассказал, как пилоты спасли жизни

Переживший авиакатастрофу под Актау 48-летний пассажир поделился подробностями произошедшего, сообщает Zakon.kz.

По его словам, самолет несколько раз пытался зайти на посадку, но это не удалось. Затем пассажиры услышали громкий хлопок, после которого самолет начал кружить.

«Спасибо пилотам, они спасли нас своим маневром. Если бы не они, мы бы все погибли. Хвостовая часть была завалена», — рассказал Субхонкул.

По его словам, все, кто находился рядом с ним, выжили, но многие пассажиры получили травмы, стонали от боли и просили о помощи.

Сейчас Субхонкул страдает от сильных головных болей, но избежал серьезных травм. Он живет в Екатеринбурге и направлялся в Грозный с пересадкой через Баку.

Mash ранее сообщал, что пилоты сумели предотвратить еще большую трагедию, отклонив самолет от жилых домов в селе Саина Шапагатова. До населенного пункта оставалось всего два километра, но экипажу удалось увести борт в сторону.