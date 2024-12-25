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Президент Ильхам Алиев: Авиакатастрофа должна быть тщательно расследована

First News Media16:34 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев: Авиакатастрофа должна быть тщательно расследована

Самолет компании AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, из-за ухудшения погоды изменил направление и начал лететь в сторону аэропорта Актау, где при посадке произошла авария.

Об этом Президент Ильхам Алиев заявил на совещании в связи с авиакатастрофой, сообщает АЗЕРТАДЖ.

«В СМИ, социальных сетях есть моменты крушения самолета. Поэтому это может увидеть каждый. Однако причины аварии нам не ясны. Есть разные версии. Думаю, еще рано об этом говорить. Вопрос должен быть полностью расследован», - подчеркнул глава государства.

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