Мать выжившей в авиакатастрофе в Актау девушки рассказала о ее спасении

Жительница Владивостока Кристина Евстигнеева выжила в авиакатастрофе под Актау, вероятно, оттого, что в самолете сидела в хвосте, сообщила РИА Новости мать девушки Нина Огиева.

«Она в нормальном состоянии, в сознании, мы общались по телефону. У нее порезы на лице и на ноге. Но главное, что она в порядке. Разговаривала с врачом, всё будет нормально», - сказала собеседница агентства.

По ее словам, Кристина госпитализирована в нейрохирургическое отделение больницы Актау.

«В рубашке родилась. Сказала, что в самолете сидела в хвосте, а те, кто впереди сидел, сгорели», - добавила Огиева.

Женщина отметила, что дочь про момент крушения с ней не разговаривала.

«Она и сама не поняла», - сказала мать выжившей.

Напомним, что самолет Embraer 190, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, совершил аварийную посадку в 3-х километрах от города Актау.

На борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. 32 человека выжили.