Пожар в жилом доме в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Пожар в жилом доме в Ясамальском районе Баку потушен.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, благодаря принятым оперативным мерам пожар в квартире удалось потушить в короткие сроки, не дав огню распространиться.
Ограничение на движение транспортных средств на пересечении улиц Шафаята Мехтиева и Мехти Мамедова в Ясамальском районе снято.
18:15
В жилом доме на пересечении улиц Шафаята Мехтиева и Мехти Мамедова в Ясамальском районе Баку произошел пожар, в связи с чем было ограничено движение транспорта на дороге в направлении улицы Мехти Мамедова.
Об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом МВД.
17:50
В многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Шафаята Мехтиева в Ясамальском районе Баку, произошел пожар.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.
В настоящее время полицейские обеспечивают охрану места происшествия и принимают меры безопасности.
Феликс Вишневецкий
17:28
В Баку вблизи станции метро «Elmlər Akademiyası» горит новостройка.
Кадры пожара распространились в социальных сетях.
В данный момент на месте работают пожарные службы.