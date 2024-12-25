Пожар в жилом доме в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар в жилом доме в Ясамальском районе Баку потушен.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, благодаря принятым оперативным мерам пожар в квартире удалось потушить в короткие сроки, не дав огню распространиться.

Ограничение на движение транспортных средств на пересечении улиц Шафаята Мехтиева и Мехти Мамедова в Ясамальском районе снято.

18:15

В жилом доме на пересечении улиц Шафаята Мехтиева и Мехти Мамедова в Ясамальском районе Баку произошел пожар, в связи с чем было ограничено движение транспорта на дороге в направлении улицы Мехти Мамедова.

Об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

17:50

В многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Шафаята Мехтиева в Ясамальском районе Баку, произошел пожар.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В настоящее время полицейские обеспечивают охрану места происшествия и принимают меры безопасности.

Феликс Вишневецкий

17:28

В Баку вблизи станции метро «Elmlər Akademiyası» горит новостройка.

Кадры пожара распространились в социальных сетях.

В данный момент на месте работают пожарные службы.