В Чечне опровергают крушение самолета AZAL вследствие удара беспилотника

Атака беспилотников была предпринята по ряду регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Об этом 25 декабря сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло со ссылкой на данные Минобороны.

В свою очередь, племянник Рамзана Кадырова, секретарь Совбеза Чечни Хамзат Кадыров в Instagram подтвердил, что Чечню утром в среду атаковали беспилотники. Он даже опубликовал видео, на котором предположительно сбивают один БПЛА, сообщает «Агентство».

При этом Х.Кадыров подчеркнул, что все беспилотники были сбиты, стало быть, информация о попадании их в какой-то объект, как предполагают некоторые, в пассажирский самолет авиакомпании AZAL, не соответствует действительности.

«Информация о том, что беспилотники попали в какой-то объект — неправда, все сбито!» — написал Хамзат Кадыров.

Между тем, на основании распространившихся кадров с места крушения самолета некоторые, указывая на пробоины в хвостовой части самолета, предполагают, что это результат атаки беспилотника.