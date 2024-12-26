Погода на пятницу: В Баку будет дождливо

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 27 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах ожидается дождь с перерывами. Ночью в отдельных районах полуострова дождь может усиливаться. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-9° тепла, днем – 9-11° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность будет находиться в пределах 70-80%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах, а вечером в большинстве районов ожидаются осадки, в горных местностях возможен снег. Местами осадки могут быть интенсивными. В некоторых местах ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем - 8-12° тепла. В горах ночью температура опустится до 2° мороза - 3° тепла, а днем составит 4-9° тепла.