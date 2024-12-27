Прерванные жизни: Кого мир потерял в 2024 году – ФОТО

2024 год стал последним в жизни людей, имена которых вписаны в историю своих стран и были на слуху у всего мира.

7 января не стало немецкого футболиста и тренера Франца Беккенбауэра, который считается одним из лучших защитников XX века – звезды мирового футбола не стало в возрасте 78 лет.

Народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра России Юрий Соломин скончался 11 января в возрасте 88 лет - он был талантливым актером, режиссером и театральным педагогом, оставил значительный след в российской культуре.

Итальянская актриса и телеведущая Сандра Мило скончалась 29 января в возрасте 90 лет. Она была известна как муза Федерико Феллини, сыграв ключевые роли в его фильмах «Восемь с половиной» и «Джульетта и духи».

Американская актриса, певица и танцовщица Чита Ривера скончалась 30 января в возрасте 91 года - она была одной из самых ярких звезд Бродвея, известной своими ролями в мюзиклах «Вестсайдская история» и «Чикаго».

1 марта в США умерла икона мировой моды Айрис Апфель, которой было 102 года – в свое время она поразила мир моды дерзким богемным стилем, сочетающим винтаж, хиппи и высокую моду.

Известный литовский театральный режиссер Римас Туминас скончался 6 марта в возрасте 72 лет после тяжелой болезни - он был художественным руководителем Театра имени Евгения Вахтангова в Москве. Р.Туминас оставил значительный след в театральном искусстве, поставив такие известные спектакли, как «Евгений Онегин» и «Дядя Ваня».

Известный диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова скончалась 10 марта в возрасте 84 лет - причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Российский актер и театральный режиссер, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт скончался 15 марта в возрасте 89 лет - он был бессменным художественным руководителем Театра сатиры в Москве, а также снялся в известных фильмах, таких как «Ирония судьбы, или С легким паром!». Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Известный итальянский модельер Роберто Кавалли ушел из жизни 12 апреля в возрасте 83 лет в своем доме во Флоренции после продолжительной болезни - его наследие продолжает жить в мире моды, вдохновляя новые поколения дизайнеров и ценителей стиля.

29 мая в Москве оборвалась жизнь российской актрисы театра и кино, телеведущей, заслуженной артистки Российской Федерации Анастасии Заворотнюк, причиной смерти которой стала опухоль головного мозга. Звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало на 54 году жизни.

Французская певица и актриса Франсуаза Арди скончалась 11 июня в возрасте 80 лет - она была одной из самых известных певиц во Франции. Долгое время Ф.Арди боролась с лимфомой, а в 2019 году сообщила об обнаружении нового онкологического заболевания; в марте 2023 года она заявила, что никогда больше не сможет петь.

Советская и российская теннисистка, заслуженный мастер спорта Анна Дмитриева скончалась 24 июня в возрасте 83 лет - она 18 раз становилась чемпионкой СССР в одиночном, парном и смешанном разрядах. После завершения спортивной карьеры она работала спортивным комментатором, став «голосом российского тенниса».

Французской актрисы Анук Эме не стало 18 июня в возрасте 92 лет. А.Эме начала свою карьеру в 14 лет и снялась более чем в 80 фильмах. Мировую известность ей принесла роль Жанны Эбютерн в фильме «Монпарнас, 19», а также участие в культовых картинах Федерико Феллини «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной». За роль в «Мужчине и женщине» она получила премии «Золотой глобус» и BAFTA.

Канадский актер Дональд Сазерленд ушел из жизни 20 июня возрасте 88 лет – он начал свою карьеру в 1960-х годах и снялся более чем в 70 фильмах, включая «Джонни взял ружье», «Столпы Земли», «Гордость и предубеждение» и «Голодные игры».

Американская актриса Шеннен Доэрти умерла 13 июля в возрасте 53 лет в Малибу. Актриса стала известна благодаря ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные». В 2015 году у неё был диагностирован рак груди, с которым она боролась до конца жизни.

14 августа в Калифорнии в возрасте 94 лет скончалась звезда драмы «Дневник памяти» американская актриса Джина Роулендс, долгое время боровшаяся с болезнью Альцгеймера. Напомним, что в драме «Дневник памяти» Дж.Роулендс играет повзрослевшую героиню Рейчел МакАдамс, страдающую Альцгеймером.

Французский актёр Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Его имя стало синонимом мужской красоты и элегантности, а карьера, начавшаяся в 1957 году, принесла ему культовый статус в мировом кино. Знаменитые роли в фильмах «Рокко и его братья», «Самурай» и «Профессионал» закрепили его репутацию как одной из самых ярких фигур французского кинематографа.

8 сентября в возрасте 82 лет скончался советский и российский телеведущий Александр Масляков, известный благодаря своей работе в Клубе веселых и находчивых (КВН) - с 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами.

Британской актрисы Мэгги Смит не стало 27 сентября в возрасте 89 лет. Она прославилась своими ролями в таких фильмах, как «Смерть на Ниле» и «Крёстный отец 2», но её имя стало неотделимо связано с образом профессора Минервы МакГонагалл в «Гарри Поттере» - это воплощение строгой, но справедливой волшебницы сделало её культовой фигурой для поклонников франшизы.

7 октября в возрасте 91 года не стало Сисси Хьюстон, известной американской соул и госпел-певицы, матери Уитни Хьюстон - последние месяцы жизни она провела в хосписе, страдая от болезни Альцгеймера.

Бывший участник группы One Direction Лиам Пейн скончался 16 октября в возрасте 31 года - он погиб, упав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе - артист оставил после себя многочисленные хиты, включая «Strip That Down», «For You» и т.д.

3 ноября в возрасте 91 года ушел из жизни Куинси Джонс, легендарный американский музыкант и продюсер, известный своим сотрудничеством с Майклом Джексоном, Фрэнком Синатрой и многими другими выдающимися исполнителями. За свою карьеру он 28 раз становился лауреатом премии «Грэмми», оставив неизгладимый след в истории мировой музыки.

16 ноября скончалась одна из самых узнаваемых актрис советского кино Светлана Светличная - её называли королевой эпизода благодаря ярким и запоминающимся ролям в фильмах «Бриллиантовая рука» и «Семнадцать мгновений весны». С.Светличной было 84 года.

17 ноября на 58-м году жизни скончался бывший солист группы «На-На» Владимир Лёвкин - причиной смерти стали осложнения, вызванные лимфомой, с которой артист боролся более 20 лет.

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