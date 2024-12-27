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Медальный рекорд: Минспорта Азербайджана отчиталось за 2024 год

Теймур Максутов13:40 - Сегодня
Медальный рекорд: Минспорта Азербайджана отчиталось за 2024 год

Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало отчет за 2024 год.

В отчете отмечается, что в 2024 году на всех официальных международных соревнованиях было завоевано 1718 медалей. Это новый рекорд в истории азербайджанского спорта. Из общего числа наград 666 — золотые, 465 — серебряные и 587 — бронзовые медали. В олимпийских видах спорта было завоевано 827 медалей, в неолимпийских — 854, а в паралимпийских — 37.

Мультиспортивные соревнования

В Летних Олимпийских играх 2024 года в Париже приняли участие 48 азербайджанских спортсменов в 15 видах спорта и 17 программах. Азербайджан занял 30-е место среди 204 стран, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали, что стало новым рекордом для страны. Среди европейских стран Азербайджан занял 18-е место, а среди мусульманских стран — 3-е.

Азербайджанская паралимпийская сборная завоевала 11 медалей (4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых) на XVII Летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Азербайджан также был представлен и на других международных мультиспортивных соревнованиях.

Международные соревнования в Азербайджане

В 2024 году Баку принял у себя мировые и европейские чемпионаты по таким видам спорта, как чемпионат мира по човгану, чемпионат Европы по TeamGym, Кубок мира по стрельбе, Кубок Европы по художественной гимнастике, турнир Большого шлема по дзюдо, Олимпийский квалификационный турнир по борьбе, международный шахматный фестиваль "Baku Open 2024", чемпионат Европы до 23 лет по борьбе, а также Гран-при Формулы-1 Азербайджана.

В городе Ханкенди был проведён ультрамарафон Ханкенди-Баку, в городе Шуша — международный шахматный турнир "Мемориал Вугара Гашимова-2024", в городах Физули и Мингячевир состоялась международная гребная регата. В Губе прошёл международный футбольный турнир "Ulduz Cup", а в Гёйгёле — Кубок Европы по дзюдо среди кадетов.

Также был проведен ряд мероприятий для развития массового спорта. В спортивной столице 2024 года, городе Губа было организовано 75 мероприятий, в которых приняли участие более 8000 человек. В рамках проекта «Здоровая жизнь» в течение года было организовано 29 мероприятий в 15 регионах, в которых приняли участие более 7000 человек.

Спортивная инфраструктура

В 2024 году в Азербайджане в рамках развития спортивной инфраструктуры в Гяндже, втором по величине городе страны, был открыт крупнейший на Кавказе спортивный центр — Гянджинский дворец спорта. Кроме того, был заложен фундамент городского стадиона в Гяндже, а также введено в эксплуатацию несколько спортивных залов.

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