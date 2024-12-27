Состоялась встреча с членами Общественного совета при Министерстве культуры - ФОТО

25 декабря министр культуры АР Адиль Керимли и председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу провели встречу с членами Общественного совета при министерстве.

Выступая на встрече, прошедшей в Министерстве культуры, Адиль Керимли выразил благодарность Общественному совету за активное участие в организации общественных слушаний и обсуждении вопросов, связанных с культурной сферой, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Министр отметил важность совместной работы с Общественным советом в направлении развития культурной сферы.

Полад Бюльбюльоглу, высоко оценив значимость встречи, отметил, что деятельность Общественного совета направлена на изучение общественного мнения по вопросам, связанным с культурной сферой.

Председатель Общественного совета, академик Низами Джафаров в своем выступлении подчеркнул, что тесное сотрудничество с советом укрепляет деятельность Министерства культуры, способствует внедрению новшеств и проведению реформ.

Заместители председателя Общественного совета Акбер Гошалы и Вугар Гадиров, а также член совета Ханоглан Ахмедов также поделились своими мыслями по обсуждаемым вопросам.