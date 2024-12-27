Жена выжившего в авиакатастрофе Нуруллы Сираджова тоже оказалась живой – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Стало известно о том, что еще одна жительница Загаталы выжила в авиакатастрофе в Актау.

Как сообщает Lent.az, по информации родственников, жительница села Даначи Муслимат Сираджова после крушения самолета была доставлена ​​в больницу в состоянии комы. Сегодня она очнулась от комы и рассказала, кто она.

В настоящий момент рядом с ней находится ее сын.

Отметим, что М.Сираджова – жена Нуруллы Сираджова, еще одного пассажира из Загаталы, выжившего в авиакатастрофе.

Н.Сираджов был вчера доставлен в Баку из Актау.

Во время интервью журналистам в «Yeni Klinika», в которой он проходит лечение, мужчина заявил, что его беспокоит судьба жены.

09:53

Выживший в авиакатастрофе в Актау пассажир Нурулла Сираджов вчера был доставлен в Баку и размещен в больницу.

В беседе с журналистами он отметил, что и в Казахстане, и в Азербайджане за ними очень хорошо смотрят.

«Я доволен врачами обеих стран. Очень хорошо смотрят за мной, лучше не бывает. Недавно приехали дочь и зять. Они находятся в Баку. Пришли навестили меня и ушли. С остальными я тоже встречусь либо дома, либо они приедут сюда. Все, что я хочу знать, в порядке ли моя жена? Надеюсь, увидимся. Мы сидели рядом в самолете. После крушения я ее не видел. Я очень по ней скучаю», - сказал Нурулла Сираджов в беседе с АПА.