Министерство науки и образования: «Искренние соболезнования семьям Махаммедали Еганова и Махмуда Тутунчиева» - ФОТО

Министерство науки и образования Азербайджана выразило соболезнования семьям школьника и студента в связи с гибелью во время крушения самолета AZAL вблизи Актау.

«Мы выражаем глубокую скорбь в связи с гибелью ученика 8-го класса средней школы №27 города Баку Махаммедали Еганова и студента 3-го курса Бакинского Евразийского университета Махмуда Тутунчиева в результате крушения самолета, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям», недалеко от Актау. Искренние соболезнования их семьям. Allah rəhmət eləsin!» - говорится в сообщении Министерства науки и образования АР, размещенном на официальных страницах ведомства в социальных сетях.