Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев самые рейтинговые дзюдоисты мира среди мужчин – ФОТО

Олимпийские чемпионы Парижа-2024 Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) вошли в ТОП-10 самых рейтинговых дзюдоистов мира.

При этом выше Хидаята и Зелима располагаются лишь дзюдоистки. Хидаят – абсолютный лидер мужского рейтинга (8004 очка). Зелим идет следом за ним (6812), опередив даже легендарного Тедди Ринера (Франция).

В общем рейтинге Хидаят идет третьим, пропустив вперед олимпийских чемпионок Кристе Дегучи (Канада, 10 140) и Барбару Матич (Хорватия, 8029). Зелим Коцоев (100 кг) стал седьмым.