Среди жертв авиакатастрофы под Актау оказался родственник известного азербайджанского режиссера - ФОТО - ВИДЕО

Среди погибших при крушении самолета AZAL оказался родственник режиссера и ведущего Ранара Мусаева.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram сам Р.Мусаев.

Он сообщил, что отправился в Актау, чтобы привезти на родину тело своего близкого Исмайыла Исмаилова.

«Мои надежды рухнули. Я нашел и вынес его из морга так же, как много лет назад вышел с ним из роддома. Брат мой, мы возвращаемся домой», - написал он.



