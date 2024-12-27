Среди жертв авиакатастрофы под Актау оказался родственник известного азербайджанского режиссера - ФОТО - ВИДЕО
Среди погибших при крушении самолета AZAL оказался родственник режиссера и ведущего Ранара Мусаева.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram сам Р.Мусаев.
Он сообщил, что отправился в Актау, чтобы привезти на родину тело своего близкого Исмайыла Исмаилова.
«Мои надежды рухнули. Я нашел и вынес его из морга так же, как много лет назад вышел с ним из роддома. Брат мой, мы возвращаемся домой», - написал он.
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