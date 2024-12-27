Полиция продолжает мероприятия по предотвращению продажи пиротехнических средств – ФОТО

За последние два дня в Баку и регионах выявлен 31 человек, занимающийся продажей пиротехнических средств.

Полиция продолжает мероприятия по предотвращению продажи взрывчатых, быстро воспламеняющихся веществ и пиротехнических средств, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В течение последних двух дней в Насиминском, Сураханском, Сабунчинском, Сабаильском, Хатаинском районах Баку, а также в городах Сумгайыт, Товуз, Физули, Геранбой, Тертер, Гядабей, Билясувар, Шамкир, Агстафа, Сабирабад, Бейляган и Агдам были проведены мероприятия, в результате которых был выявлен 31 человек, организующий продажу пиротехнических средств.

У них были обнаружены различные пиротехнические средства - материалы по данным фактам направлены в суды для принятия правового решения.