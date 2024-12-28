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Какой будет погода в Баку в праздничные дни?

Феликс Вишневецкий14:15 - Сегодня
Какой будет погода в Баку в праздничные дни?

31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла, сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

1 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-5, днем 7-10 градусов тепла.

2 января ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится на северо-западный. Температура воздуха ночью составит 5-7, днем 8-11 градусов тепла.

3 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть северо-западный ветер, который днем сменится на умеренный юго-западный. Температура воздуха ночью составит 5-7, днем – 8-12 градусов тепла.

На территории Нахчыванской АР ожидается в основном без осадков, однако вечером 31 декабря в горных районах возможен снег. Ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днем 5-9, 2 января в некоторых местах до 12 градусов тепла.

В Карабахе и Восточном Зангезуре ожидается в основном без осадков, однако со второй половины дня 31 декабря до утра 1 января возможны кратковременные осадки, в некоторых местах снег. Ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный западный ветер, 2 января на отдельных участках возможны порывы. Температура воздуха ночью от 0 до +4, в горных районах до -8, днем 4-8, с 2 января в некоторых местах до 12 градусов тепла.

В регионе Гянджа-Газах ожидается в основном без осадков, однако с вечера 31 декабря до утра 1 января возможны кратковременные осадки, в горных районах снег. Ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный западный ветер, 2 января на отдельных участках возможны порывы. Температура воздуха ночью от 0 до +4, днем – 6-9, с 2 января в некоторых местах до 11 градусов тепла.

В Балакен-Шекиском регионе в основном без осадков, однако ночью и вечером 31 декабря в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, с возможным снегом. Ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный западный ветер, 2 января на отдельных участках возможны порывы. Температура воздуха ночью от 0 до +4, днем 5-8, с 2 января в некоторых местах до 11 градусов тепла.

В Губа-Хачмазском районе с 31 декабря по 3 января ожидается в основном без осадков, ночью и утром местами туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью от -3 до +2, днем 2-6, с 2 января в некоторых местах до 11 градусов тепла.

В Горном Ширване в основном без осадков, однако днем 31 декабря в некоторых местах возможен моросящий дождь. Ночью и утром местами туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем – 4-7, с 2 января в некоторых местах до 10 градусов тепла.

В Центральном Аране ожидается в основном без осадков, однако в первой половине дня 31 декабря в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью от +2 до +6, днем – 7-10, с 2 января в некоторых местах до 13 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринском районе ожидается в основном без осадков, однако 31 декабря в некоторых местах возможны кратковременные дожди, в горных районах – снег. Ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью от +4 до +7, днем 7-10, с 2 января в некоторых местах до 12 градусов тепла, в горах ночью от -1 до +2, днем 3-8 градусов тепла.

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