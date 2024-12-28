Баку примет матч Лиги чемпионов

Баку примет баскетбольный матч плей-офф Лиги чемпионов ФИБА между турецким «Алиага Петким Спор» и израильским «Хапоэлем».

Матч пройдет 7 января в Бакинском дворце спорта. Израильский клуб отказался ехать в Стамбул на первый матч и было решено провести игру на нейтральном поле. Стороны пришли к согласию провести матч в Баку.

В плей-офф команды играют до двух побед. Если по итогам двух матчей счет в серии будет равный, третья игра также пройдет в Баку. Она запланирована на 22 января.