ASAN xidmət помог пострадавшим в авиакатастрофе под Актау оперативно восстановить документы - ФОТО

Пострадавшим в авиакатастрофе под Актау, у которых были потеряны или испорчены документы, была оказана мобильная услуга ASAN.

Для этого была сформирована совместная оперативная группа, состоящая из сотрудников Государственного агентства по оказанию гражданам услуг и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Министерства внутренних дел.

Для пострадавших, проходящих лечение в медицинском учреждении «Yeni Klinika», была организована услуга по выдаче и замене удостоверений личности.