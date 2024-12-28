Сотрудники дорожной полиции спасли участника 44-дневной Отечественной войны – ВИДЕО

24 декабря, около 18:00, водитель автомобиля марки «ВАЗ», подъезжая к стационарному посту Главного управления Государственной дорожной полиции в Сабирабадском районе, сообщил, что состояние здоровья его пассажира – участника 44-дневной Отечественной войны – резко ухудшилось и требуется срочная помощь.

Благодаря оперативным действиям сотрудников дорожной полиции, пассажир, состояние которого резко ухудшилось, был своевременно доставлен в Центральную больницу Ширвана, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Участник Отечественной войны, награжденный медалями «За освобождение Зангилана», «За освобождение Губадлы» и «За освобождение Лачина», Кямиль Мамедли после выписки из больницы посетил пост дорожной полиции, чтобы искренне поблагодарить сотрудников за их профессионализм и гуманное отношение.