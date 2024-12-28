Коллектив Минкультуры Азербайджана почтил память погибших в авиакатастрофе – ФОТО

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс Баку-Грозный (Россия), потерпел крушение недалеко от города Актау (Казахстан), в результате чего погибло и пострадало множество людей.

Коллектив Министерства культуры АР 28 декабря посетил Международный аэропорт Гейдар Алиев, чтобы почтить память погибших в этой трагедии – у мемориальной зоны, установленной в аэропорту, от имени министерства был возложен венок.