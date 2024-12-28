Шахрияр Мамедъяров борется за медали чемпионата мира

В Нью-Йорке (США) продолжается чемпионат мира по рапиду и блицу.

Сначала шахматисты определят чемпиона по рапиду. Азербайджан представлен 15-ю шахматистами.

Шахрияр Мамедъяров, Эльтадж Сафарли, Айдын Сулейманлы, Васиф Дурарбейли, Магомед Мурадлы, Вугар Расулов, Реад Самедов и Вугар Манафов выступают в мужском зачете, а в женском турнире играют Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Зейнаб Мамедъярова и Тюркан Мамедъярова.

В мужском турнире после 9-ти туров Шахрияр Мамедъяров набрал 6,5 очка и идет на 8-м месте. От лидирующей группы он отстает на пол-очка. Сегодня пройдут итоговые 4 тура.

У Магомеда Мурадлы 6 очков и он идет 23-м. Остальные азербайджанские шахматисты сильно отстали и не ведут борьбу за медали.

В женском турнире Гюнай Мамедзаде неудачно провела второй игровой день, потерпев два поражения в четырех партиях, что выбило ее из лидирующей группы. Набрав 4,5 очка, она идет 27-й. Столько же очков набрали Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Говхар Бейдуллаева. Но по дополнительным показателям они располагаются ниже.

В мужском турнире шахматисты сыграют 13 туров, а в женском – 11. После этого начнется чемпионат мира по блицу. Общий призовой фонд турнира составляет 1 428 500 долларов.