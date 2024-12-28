Как долго в Азербайджане продлится дождливая погода?

Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, по состоянию на 9:00 28 декабря, на территории страны наблюдается дождливая погода.

Количество выпавших осадков: в Джульфе и Балакене - 5 мм, в Нахчыване, Садараке, Агдаме - 4 мм, в Огузе, Шеки, Агстафе, Габале, Тертере, Хачмазе, Зангилане, Физули, Губе, Ордубаде, Дашкесане, Нафталане, Шамкире, Товузе, Исмаиллы, Шамахе, Гяндже, Гобустане, Мингячевире, Евлахе, Гейчае, Имишли, Нефтчале, Кюрдамире, Сабирабаде, Бейлягане, Лерике, Астаре, Геранбое - 3 мм. В Баку и на Абшеронском полуострове количество осадков составило 1 мм.

В горных районах идёт снег. Высота снежного покрова: на Шахдаге - 15 см, в Кяльбаджаре - 5 см, в Гахе и Гусаре - 2 см, в Гядабее, Лачине, Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Хыналыге, Загатале, Шахбузе - 1 см.

Туман наблюдался в Ярдымлы, Гаджигабуле, Евлахе, Гейчае, Лерике, Нахчыване, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Балакене, Загатале, Шеки, Шамахе, Гобустане, Губе, Гусаре, Сумгайыте - видимость ограничена до 500 метров.

Дождливая погода на территории страны сохранится в западных районах до дневного времени 29 декабря, а в восточных до утра 31 декабря.