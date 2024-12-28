Пять чемпионов Азербайджана по борьбе

В Баку подходит к концу чемпионат Азербайджана по борьбе.

Сегодня будут определены чемпионы в последних пяти весовых категориях в вольной борьбе.

Вчера же стали известны чемпионы в пяти весовых категориях у «вольников». Ими стали Ислам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Аганазар Новрузов (74 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Гаджимурад Магомедсаидов (97 кг).

В греко-римской борьбе чемпионами стали Эльмир Алиев (55 кг), Гусейн Гарибов (60 кг), Зия Бабашов (63 кг), Намаз Рустамов (67 кг), Руслан Нуруллаев (72 кг), Давуд Мамедов (77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Мурад Ахмадиев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг).