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«Я устал от ФИДЕ. Идите к черту!». Скандал на чемпионате мира по рапиду с участием лучшего шахматиста мира

Теймур Максутов11:47 - Сегодня
«Я устал от ФИДЕ. Идите к черту!». Скандал на чемпионате мира по рапиду с участием лучшего шахматиста мира

На чемпионате мира по рапиду и блицу, проходящем в Нью-Йорке, случился крупный скандал с участием лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена.

16-й чемпион мира был дисквалифицирован с чемпионата мира по рапиду из-за повторного нарушения дресс-кода с игнорированием предыдущего предупреждения. После этого он снялся и с чемпионата мира по блицу. Причиной отстранения Карлсена от соревнований стали надетые им джинсы, которые не понравились главному арбитру чемпионата Алексу Головчаку.

Магнуса Карлсена это решение взбесило. Он заявил, что ему больше не интересно играть в турнирах Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Более того, он заявил, что разрывает свои отношения ФИДЕ, и теперь сосредоточится на развитии своих турниров.

Магнус Карлсен получил первое предупреждение и штраф в размере 200 долларов. Такое же наказание получил россиянин Ян Непомнящий. Шахматистов обязали переодеться. Но норвежец проигнорировал, казалось бы, формальную просьбу. Но после того, как Магнус не переоделся после штрафа, главный судья турнира Алекс Головчак не включил действующего чемпиона мира по рапиду в жеребьевку девятого тура. Карлсен мог принять участие в 10-м туре в случае устранения проблем с дресс-кодом, но в итоге норвежец просто снялся с турнира.

«Я крайне устал от ФИДЕ. Хватит. Больше не хочу иметь с ними ничего общего. Приношу свои извинения зрителям — возможно, это глупый принцип, но мне не кажется, что это весело», — высказался Магнус в интервью норвежским СМИ.

Далее в интервью известному стримеру Леви Розману он высказался более подробно: Сначала мне выписали штраф, что нормально, а после я получил предупреждение, что мне необходимо переодеться после восьмого тура. Я ответил: «Я переоденусь завтра, если это приемлемо». И получил ответ: «Ты либо переоденешься сейчас, либо мы снимаем тебя». В этот момент для меня ситуация стала делом принципа, и мы пришли к тому, что имеем сейчас! Честно говоря, я уже слишком стар, чтобы переживать о таких вещах. Никто не хочет отступать. И я просто завершу на этом турнир и поеду туда, где погода лучше, чем здесь, и да, это все».

Также Магнус поведал, что его конфликт с ФИДЕ длится уже какое-то время. И речь не только про его решение выйти из чемпионского цикла перед матчем с Непомнящим в Астане в 2023 году.

«ФИДЕ преследовали шахматистов, требуя, чтобы они не подписывали контракты с Freestyle Chess (цикл турниров по шахматам Фишера, где Магнус является одним из организаторов), угрожали, что они не смогут принимать участие в цикле чемпионата мира, если будут играть в Freestyle. Поэтому, очевидно, что чаша моего терпения была почти полна с самого начала. Они могут навязывать свои правила, это нормально, но в ответ я скажу: «Хорошо, тогда я ухожу, идите к черту!» Мне жаль, что это затронет зрителей, надеюсь, вы хорошо отдохнете в праздничные дни, до встречи».

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