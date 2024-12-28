В Азербайджане КТ и МРТ могут перестать быть полностью бесплатными в рамках обязательного медстрахования

В системе обязательного медицинского страхования может быть введена совместная оплата за КТ и МРТ обследования.

Об этом заявила руководитель департамента маркетинга и общественных связей Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова на тренинге "Медицинская грамотность для представителей СМИ".

Она отметила, что в настоящее время КТ и МРТ обследования полностью оплачиваются за счет страхования.

«Это приводит к увеличению необоснованных обращений, возникновению длинных очередей на обследования и замедлению диагностического процесса. За 11 месяцев 2024 года в рамках обязательного медицинского страхования было предоставлено более 3,2 миллиона радиологических медицинских услуг, из которых около 481 тысячи приходится на КТ и МРТ. С будущего года обсуждается введение совместного финансирования в размере 20% от тарифа Пакета услуг за амбулаторные МРТ и КТ обследования по медицинским показаниям. 20% — это сумма, которую пациент будет оплачивать за обследование.

Эти изменения направлены на обеспечение использования радиологических услуг только по медицинским показаниям. Применение этого механизма станет возможным после внесения соответствующих изменений в законодательство», — подчеркнула Ахмедова.

Гафар Агаев