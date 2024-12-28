Гособвинитель запросил для Бахтияра Гаджиева 11 лет лишения свободы

Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Бахтияра Гаджиева.

Сегодня на процессе под председательством судьи Али Мамедова в Бакинском суде по тяжким преступлениям было объявлено о завершении судебного расследования, пишет АПА.

В своем выступлении государственный обвинитель запросил для Бахтияра Гаджиева 11 лет лишения свободы.

Адвокаты обвиняемого попросили суд предоставить им время для выступления.

Процесс будет продолжен 6 января.

Отметим, что Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре 2022 года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду.

В прошлом году ему были предъявлены обвинения по статьям 192 (незаконное предпринимательство), 193-1 (легализация имущества, приобретенного преступным путем), 206 (контрабанда), 320 (использование поддельных документов) и 213.1 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.