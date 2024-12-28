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Опубликованы свидетельства спасателей, которые первыми прибыли на место крушения самолета в Актау

Теймур Максутов12:39 - Сегодня
Опубликованы свидетельства спасателей, которые первыми прибыли на место крушения самолета в Актау

МЧС Казахстана опубликовало свидетельства медиков и спасателей, которые одними из первых прибыли на место крушения самолета в Актау и принимали участие в спасательных работах, передает Tengrinews.kz.

В ведомстве отметили, что оперативность, высокий профессионализм и слаженность действий спасателей и медиков позволила минимизировать последствия трагедии и спасти множество жизней.

"Когда мы прибыли на место происшествия, мы с моими коллегами сразу приступили к спасательным работам. Первым делом извлекали пострадавших из воздушного судна. Мы вывели 8 человек. Затем провели осмотр, оказали первую медицинскую помощь, в том числе остановили кровотечение. После этого пострадавших транспортировали в больницу", - рассказал фельдшер Центра медицины катастроф Заманбек Кубайдуллаев.

"Первое, что мы увидели, когда прибыли на место вызова, было то, что пациенты лежали в хвостовой части самолета. Вместе с водителем Центра медицины катастроф Кожабеком освободили 8 пострадавших людей, отстегнули от ремней безопасности и вывели в надежное место. Наша главная цель заключалась в том, чтобы оказать первую помощь людям, которые на тот момент испытывали трудности, а также максимально эффективно использовать свое время", - вспоминает врач филиала Центра медицины катастроф Оспан Оразбеков.

"С момента поступления вызова о падении самолета мы сразу же выехали на место и приступили к выполнению аварийно-спасательных работ. Главной задачей было тушение пожара на борту самолета. Мы развернули боевые силы и ликвидировали возгорание. После этого начали спасательные работы, оказывая помощь пострадавшим и сотрудничая с сотрудниками Центра медицины катастроф", - поведал командир отделения пожарной части №12 старший сержант Сериболат Онгар.

"Как только я увидел дым, я попытался опередить всех и первым добраться до места аварии, так как моя машина была быстрее. Мы с врачом первыми приступили к оказанию помощи. Фельдшер продолжал оказывать дальнейшую помощь извлеченным из под обломков людям. Мы вытащили женщину, зажатую в кресле. Затем врач дал указание нам продолжать выносить людей, и сам зашел внутрь салона, убедиться на случай, если там находились беременные женщины или дети, которым нужна помощь. В этот же момент прибыли пожарные, которые вместе с ними оказывали помощь пострадавшим и доставили их в больницу", - поделился подробностями того дня водитель-санитар бригады Центра медицины катастроф Кожабек Аллабергенов.

Напомним, что 25 декабря в районе города Актау (Казахстан) потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный. Из 67 человек, находившихся на борту авиалайнера, 38 погибли, 29 выжили.

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