Погода на понедельник: В Баку ожидается до 9° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на понедельник, 30 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в некоторых местах возможны осадки.

Северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный. Температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых восточных районах местами ожидаются осадки, в горных районах возможен снег. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.