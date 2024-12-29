В праздничные дни Служба скорой помощи будет работать в усиленном режиме

В нерабочие и праздничные дни в связи с Новым годом Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи, действующий при TƏBİB, будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили в TƏBİB, в нерабочие дни будет организовано дежурство ответственных лиц.

В соответствии со штатом в состояние готовности приведены бригады скорой помощи, полностью обеспеченные необходимыми медицинскими принадлежностями и препаратами.

В Баку около 140 бригад скорой медицинской помощи, а в 61 регионе Азербайджана — около 270 бригад готовы к работе.

В связи с Новым годом и ростом числа гостей в Баку, как из зарубежных стран, так и из регионов страны, была организована соответствующая подготовка к увеличению нагрузки на медицинские службы. Ответственные лица будут осуществлять контроль за работой службы скорой медицинской помощи.

Кроме того, во время праздничных дней стационарные, неотложные и экстренные медицинские службы в подведомственных учреждениях TƏBİB будут работать по утвержденным графикам дежурств.