Погода на январь: Температура воздуха в Баку будет немного выше климатической нормы

Анализ многолетних метеорологических данных показывает, что в соответствии с климатическими особенностями зимнего сезона в январе территория Азербайджана чаще подвергается воздействию холодных арктических воздушных масс, из-за чего этот месяц обычно проходит относительно холодным.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ожидается, что средняя месячная температура воздуха в январе будет близка к климатической норме, а количество осадков также будет соответствовать норме, местами может быть немного выше. В первую неделю января прогнозируется стабильная, преимущественно без осадков погода с умеренным юго-восточным ветром.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит +3…+6°С, что близко к климатической норме или немного выше. Ночью температура воздуха будет колебаться от +2 до +7°С, в отдельные дни возможно понижение до 0…–5°С. Днем температура ожидается в пределах +7…+12°С, а в отдельные дни до +16°С. Месячное количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы, равной 18–28 мм.

В Нахчыване, а также в Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре средняя месячная температура ожидается на уровне –1…–3°С, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха будет варьироваться от –4°С до +1°С, в отдельные дни — от –6°С до –11°С, а в горных районах возможно понижение до –15…–20°С. Днем температура прогнозируется в пределах +7…+12°С, местами до –5°С. Месячное количество осадков также ожидается в пределах климатической нормы, равной 14–25 мм.

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также в районах Дашкесан-Гядабей средняя месячная температура ожидается в пределах от –1°С до +2°С, что близко к климатической норме.

Ночью температура воздуха будет варьироваться от –3°С до +2°С, в отдельные дни ожидается понижение до –7…–12°С, а в горных районах до –14…–19°С. Днем температура будет колебаться от +4°С до +9°С, местами возможны понижения до –5°С. Месячное количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы, равной15–28 мм, местами немного выше.

В Восточном Зангезуре (Джебраил, Кяльбаджар, Губадлы, Лачин, Зангилан) средняя месячная температура составит +0…+4°С, что соответствует климатической норме. Ночью температура будет колебаться от –3°С до +2°С, в отдельные дни ожидается снижение до –5…–10°С, в горах до –3…–8°С, а в отдельные дни до –15…–20°С.

Днем температура воздуха прогнозируется от +3°С до +8°С, местами возможно снижение до –1…–6°С.

Месячное количество осадков ожидается в пределах климатической нормы, равной 24–30 мм.

В Газахе, Гяндже, Агстафе, Шамкире, Товузе, Джейранчёле, Тертере и Физули средняя месячная температура составит +2…+4°С, что близко к климатической норме. Ночью температура ожидается от –1°С до +4°С, в отдельные дни возможны заморозки до –4…–9°С. Днем температура воздуха будет колебаться от +7°С до +12°С, в некоторые дни до +0…+5°С. Месячное количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы, равной 10–32 мм, местами немного выше.

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Сиязане, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе и Гусаре средняя температура составит +0…+3°С, что соответствует климатической норме. Ночью температура будет варьироваться от –1°С до +4°С, в отдельные дни возможно понижение до –6…–11°С, в горных районах до –5…–10°С, местами до –18…–23°С. Днем температура будет находиться в диапазоне +6…+11°С, в отдельные дни возможны заморозки до –0…–5°С. Месячное количество осадков ожидается в пределах климатической нормы, равной 22–49 мм, местами выше.

В Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Мингячевире, Бейлягане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне и Нефтчале средняя температура составит +2…+5°С, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха будет колебаться от +2°С до +7°С, в отдельные дни –3…–8°С.

Днем температура прогнозируется в пределах +8…+13°С, местами до +5°С. Месячное количество осадков ожидается в пределах климатической нормы, равной 17–31 мм, местами выше.

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Билясуваре, Астаре и Джалилабаде средняя температура составит +1…+5°С, что соответствует климатической норме. Ночью температура будет колебаться от +1°С до +6°С, в отдельные дни –0…–5°С, в горных районах –0…–5°С, местами –8…–13°С. Днем температура прогнозируется в пределах +7…+12°С, в некоторые дни до +5°С. Месячное количество осадков ожидается в пределах климатической нормы, равной 44–98 мм, местами выше.