Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку

Стали известны личности 14 человек, пострадавших в результате крушения самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи Актау, которые продолжают лечение в Баку.

Согласно полученной Report информации, в медицинском учреждении "Ени клиника" продолжают лечение следующие лица:

1. Девришов Тофик

2. Девришов Самир

3. Байрамзаде Айхан

4. Алиев Замин

5. Джалилов Низами

6. Гадиров Гейдар

7. Шабанова Вафа

8. Асадов Зульфугар

9. Джафаров Тогрул

10. Сираджов Нуруллах

11. Папахов Мухаммад

12. Джеерова Салихат

13. Рагимли Айдан

14. Джараев Махир

В настоящее время Махир Джараев находится в реанимации, остальные - в палатах.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Согласно первичным оценкам, лайнер был сбит в российском воздушном пространстве.