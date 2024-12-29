Азербайджанские шахматисты остались без медалей чемпионата мира

В Нью-Йорке (США) завершился чемпионат мира по рапиду.

Азербайджан был представлен 15-ю шахматистами. Шахрияр Мамедъяров, Эльтадж Сафарли, Айдын Сулейманлы, Васиф Дурарбейли, Магомед Мурадлы, Вугар Расулов, Реад Самедов и Вугар Манафов выступили в мужском зачете, а женском турнире играли Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Зейнаб Мамедъярова и Тюркан Мамедъярова.

В мужском турнире лучший результат среди азербайджанских шахматистов показал Магомед Мурадлы, который набрал 8,5 очка и занял 12-е место. Столько очков набрал и Шахрияр Мамедъяров, но по дополнительным показателям он финишировал 14-м.

Чемпионом мира неожиданно стал россиянин Володар Мурзин, набравший 10 очков.

В женском турнире лучший результат у Гюнай Мамедзаде, которая набрав 6,5 очка, заняла лишь 23-е место.

Столько очков набрала и Говхар Бейдуллаева, но по дополнительным показателям она стала 30-й.

После этого начнется чемпионат мира по блицу. Общий призовой фонд турнира составляет 1 428 500 долларов.