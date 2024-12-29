В Баку завершился чемпионат Азербайджана по борьбе.

Вчера были определены пять последних чемпионов Азербайджана среди «вольников». Ими стали Нураддин Новрузов (61 кг), Кянан Хейбатов (70 кг), Орхан Абасов (79 кг), Абубакр Абакаров (92 кг) и Гиорги Мешвилдишвили (125 кг).

В первый день соревнований по вольной борьбе чемпионами стали Ислам Базарганов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Аганазар Новрузов (74 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Гаджимурад Магомедсаидов (97 кг).

В греко-римской борьбе чемпионами стали Эльмир Алиев (55 кг), Гусейн Гарибов (60 кг), Зия Бабашов (63 кг), Намаз Рустамов (67 кг), Руслан Нуруллаев (72 кг), Давуд Мамедов (77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Мурад Ахмадиев (97 кг) и Бека Канделаки (130 кг).