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Дорожная полиция призывает к внимательности на дорогах в праздничные дни

Феликс Вишневецкий10:25 - Сегодня
Дорожная полиция призывает к внимательности на дорогах в праздничные дни

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с праздничными днями.

В обращении отмечается, что в настоящее время в нашей стране наблюдаются дождливая и снежная погода, характерная для сезона, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения, и подчеркивается следующее: «Кроме того, в нерабочие праздничные дни интенсивность движения на магистральных автодорогах значительно возрастает. На этом фоне нередко встречаются водители, которые садятся за руль в уставшем или сонном состоянии, отправляются в путь на неисправных или неподготовленных к сезону автомобилях, а также те, кто в течение дня выполняет несколько заказов на дальние расстояния без отдыха.

Все это многократно увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий».

Главное управление Государственной дорожной полиции призывает водителей, отправляющихся в поездки, особенно тех, кто занимается грузоперевозками и пассажирскими перевозками, не садиться за руль в состоянии усталости или сонливости, уделять внимание техническому состоянию транспортных средств, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, а также строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы праздничные дни оставили только приятные воспоминания.

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