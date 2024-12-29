В праздничные дни Министерство цифрового развития и транспорта будет работать в усиленном режиме

Для обеспечения населения Азербайджана качественными и бесперебойными услугами транспорта, почты, телекоммуникаций, включая интернет, мобильную связь и радиотелевизионное вещание, в дни празднования 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года были приняты соответствующие меры.

В этой связи структурам Министерства цифрового развития и транспорта АР, а также мобильным и телекоммуникационным операторам и интернет-провайдерам направлены инструкции, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу вышеуказанного министерства.

Соответствующие структурные подразделения приведены в полную готовность для оперативного устранения возможных проблем в предоставлении услуг.