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Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы - Минтранс Казахстана

First News Media19:20 - Сегодня
Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы - Минтранс Казахстана

Бортовые самописцы с памятью на два часа записи были установлены на пассажирском самолете компании Azerbaijan Airlines, потерпевшем крушение близ казахстанского города Актау, после расшифровки на них будет видна вся картина происшествия.

Об этом сообщил вице-министра транспорта Казахстана Талгат Ластаев в интервью агентству Казинформ.

"Обычно два самописца устанавливаются в хвостовой части воздушного судна. В случае с данным самолетом (Embraer E190 - ред. оба самописца найдены. Сейчас они транспортируются в Бразилию для расшифровки. На этом конкретном воздушном судне установлен самописец, который записывает два часа работы экипажа и технических параметров судна. Практически вся картина происшествия будет видна в ходе расследования", - сказал Ластаев.

Он напомнил, что черные ящики подразделяются на два типа.

"Первый - голосовой самописец, или CVR (Cockpit voice recorder). Он записывает все, что происходит, все голосовые сообщения и аудиопереговоры между членами экипажа. С момента начала полета самописец автоматически фиксирует все эти данные: как, когда и что говорит экипаж, как он реагирует и так далее", - пояснил вице-министр.

По его словам, второй самописец записывает технические параметры воздушного судна: обороты двигателя, давление масла, давление гидравлики, угол положения джойстика или руля, аэронавигационные данные.

Ранее сообщалось, что Казахстан направил черные ящики с потерпевшего крушение самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

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