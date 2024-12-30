Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, что чувствует в годовщину отношений

Жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хэминг заявила, что в годовщину их отношений «чувствует гнев и горе» на фоне тяжелой болезни мужа.

Об этом она рассказала в социальной сети Instagram.

«Раньше юбилеи приносили воодушевление, теперь, если честно, они будоражат все чувства, оставляя тяжесть в сердце и пустоту внутри. Я даю себе 30 минут, чтобы посидеть в мыслях «Почему он? Почему мы?», чтобы почувствовать гнев и горе. Потом я стряхиваю это и возвращаюсь к тому, что есть. А есть… только безусловная любовь», — написала модель.

Хэминг вышла за муж за Уиллиса 21 марта 2009 года. Их отношения начались 29 декабря 2007 года.

В феврале прошлого года стало известно, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Актер борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года.

Источник: Gazeta.Ru