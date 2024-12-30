Предварительные данные расследования крушения самолета AZAL представят в течение 30 дней

Правительственная комиссия Казахстана по расследованию катастрофы близ города Актау самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) представит предварительные результаты своей работы в течение 30 дней.

Об этом сообщил член комиссии, вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев.

"В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования", - сказал он в интервью агентству Казинформ, отвечая на вопрос, когда комиссия представит первые выводы по катастрофе.

По словам Ластаева, сейчас "ведется полевой этап расследования, то есть [собираются] фрагменты воздушного судна, отпечатки в месте крушения самолета, снимаются слепки, все это собирается в специальном организованном ангаре в аэропорту Актау". "И все это эксперты кропотливо оценивают", - добавил он.