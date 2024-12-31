Премьера клипа: Эльнур Гусейн «Yeni il» - ВИДЕО

Известный азербайджанский исполнитель Эльнур Гусейн порадовал поклонников праздничной новинкой - клипом на песню «Yeni il» (музыка и слова Эльвина Новрузова).

Видеоработа наполняет зрителя настоящим новогодним вайбом, создавая атмосферу тепла, радости и ожидания чуда – отметим, что режиссером клипа стала певица AISEL, которой удалось передать дух праздника через яркие образы и динамичные сцены.

Доступная на всех электронных музыкальных платформах по следующей ссылке песня «Yeni il» обещает стать любимым саундтреком для праздничных вечеров, а клип - вдохновением для тех, кто хочет добавить немного волшебства в свои дни.

Напомним, что в марте уходящего года Эльнур Гусейнов сменил сценическое имя на Эльнур Гусейн (Elnur Hussein).