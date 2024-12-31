МЧС напомнило о правилах пожарной безопасности на Новый год

Министерство по чрезвычайным ситуациям АР повторно обратилось к населению Азербайджана по поводу правил пожарной безопасности в связи с празднованием Нового года.

«С массовым собранием людей в различных местах, включая рестораны, банкетные залы и дома, а также с установкой и украшением главного символа праздника - елки - и другими мероприятиями возрастает риск пожаров. Даже небольшая неосторожность или невнимательность могут испортить праздничную атмосферу и привести к серьезным последствиям» - отмечают в МЧС.

Учитывая вышеизложенное, МЧС еще раз обращается к населению с призывом строго соблюдать нижеприведенные правила пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий:

- елка, установленная в доме или праздничном помещении, должна быть надежно закреплена, а ее ветви не должны касаться потолка и стен;

- для освещения следует использовать исправные и соответствующие стандартам электрические приборы, которые нельзя оставлять без присмотра;

- елка не должна украшаться легко воспламеняющимися игрушками;

- использование пиротехнических средств недопустимо.

«Также напоминаем, что места, выбранные для проведения праздничных мероприятий, должны соответствовать требованиям правил пожарной безопасности. Помните: Игнорирование правил — угроза нашей жизни. В случае опасности звоните 112» - подчеркивают в МЧС.