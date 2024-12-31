Какой будет погода в Баку в первый день 2025 года?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 1 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами дождь, но в основном без осадков. Юго-западный ветер во второй половине дня сменится на умеренный северо-западный. Температура воздуха ночью будет 5-7°C, днем 8-12°C. Атмосферное давление будет выше нормы - 771 мм рт. ст., относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью в высокогорьях возможны дожди, а местами кратковременный туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 1-6°C, днем 9-14°C, в горах ночью 1-6°C мороза, в высокогорьях 10-15°C мороза, днем 2-7°C.