Депутаты Рийгикогу выразили соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета

Депутатская группа Рийгикогу (высший представительный и законодательный орган власти в Эстонской Республике – прим.ред.) по парламентским связям с Азербайджаном выражает народу Азербайджана соболезнования в связи с произошедшей 25 декабря авиакатастрофой.

«Члены депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Азербайджаном выражают глубокие соболезнования народу Азербайджана в связи с произошедшей 25 декабря авиакатастрофой. Мы солидарны с народом Азербайджана и выражаем соболезнования близким погибших. Мы поддерживаем незамедлительное проведение расследования для выяснения обстоятельств авиакатастрофы», – отмечают члены депутатской группы в совместном заявлении, опубликованном на официальном сайте Рийгикогу

Председателем депутатской группы по парламентским связям с Азербайджаном является Рийна Солман, заместителем председателя – Мария Юферева-Скуратовски. В состав группы также входят Яак Ааб, Вадим Белобровцев, Зюлейха Измайлова, Алексей Евграфов, Эстер Карузе, Тоомас Кивимяги, Айвар Кокк, Анастасия Коваленко-Кылварт, Лаури Лаатс, Андрес Метсоя, Эдуард Одинец, Хельо Пикхоф, Юку-Калле Райд, Урмас Рейнсалу, Айвар Сыэрд и Хендрик Йоханнес Террас.

Отметим, что посредством депутатских групп члены Рийгикогу общаются с парламентами других государств, ведут внешнюю политику и представляют наше государство в других странах мира.